Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Illegale Müllentsorgung

Zwischen Donnerstag, 26. März 2020, 19.00 Uhr, und Freitag, 27. März 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Südholzer Straße an einem Waldstück zu einer illegalen Müllentsorgung. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurden eine größere Menge an leeren Kunststoffkanistern sowie blauen Säcken gefüllt mit Erde unerlaubt an einem Weg zu einem Waldstück abgeladen. Hinweisgeber oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell