Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Kleben geblieben

Mit Sekundenkleber "bewaffnet" machte sich ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche an einer Türe in Lauda-Königshofen/ Unterbalbach zu schaffen. Der Täter drückte in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, den Klebstoff in das Schloss der Eingangstüre eines Wohnhauses in der Beethovenstraße, so dass diese sich nicht mehr aufschließen und öffnen ließ. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur angegebenen Zeit tatrelevante Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Bad Mergentheim: Krad-Fahrer verletzt

Ein Krad-Fahrer zog sich bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Bad Mergentheim leichte Verletzungen zu. Der 51-Jährige war gegen 15.45 Uhr in einer Kurve des Akazienwegs zu Fall gekommen. Immerhin, seine Kawasaki blieb unbeschädigt.

Tauberbischofsheim/Weikersheim: Mehrere Beamte nach Partyprügeleien verletzt

Gleich zwei Mal wurden am Wochenende Polizisten im Nachgang von Diskoprügeleien verletzt. In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in einer Diskothek in der Straße "Zum Schneekasten" in Tauberbischofsheim gerufen. Die eintreffende Streife konnte beobachten wie ein 19-Jähriger vor dem Club einen 27 Jahre alten Mann körperlich anging und verletzte. Um die Kontrahenten zu trennen sollte der jüngere der beiden Männer in Gewahrsam genommen werden. Dabei wehrte er sich aber so heftig, dass beide Beamte leicht verletzt wurden. Da sich der Heranwachsende auch auf der Dienststelle weiterhin höchst aggressiv verhielt wurde der Gewahrsam vom zuständigen Richter bis zum folgenden Nachmittag bestätigt. Bei einem Alkoholtest zeigte sich dann auch der mutmaßliche Grund der Aggressionen. Der junge Mann hatte fast 2,1 Promille Alkohol im Körper. In der folgenden Nacht erwischte es dann Beamte in Weikersheim-Elpersheim. Hier war es bei einer Apres-Ski-Party im Dürrbachweg zu einer Schlägerei gekommen. Als die Polizei am Tatort eintraf, fiel sogleich ein Mann auf, der aggressiv gegen andere agierte. Um die Situation zu entschärfen wurde der 18-Jährige von der Streife beiseite genommen. Schon hierbei sperrte sich der junge Mann. Schließlich kam auch noch der ältere Bruder des Zurseitegenommenen hinzu, um den Jüngeren zu befreien. Bei der anschließenden Rangelei wurde ein Polizist leicht verletzt. Nach Aufnahme der Personalien wurden den Brüdern ein Platzverweis ausgesprochen.

Tauberbischofsheim: Reifenstecher gesucht

Alle vier Reifen eines weißen Ford Transits wurden am Wochenende in Tauberbischofsheim-Distelhausen aufgestochen. Der Transporter stand in der Zeit zwischen Samstag, 13. 00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr in der Bundesstraße geparkt, als unbekannte Täter sich an den Reifen zu schaffen machten. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Reifenstecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu wenden.

Tauberbischofsheim: Filmreife Verletzung

Rettungskräfte versorgten am Freitagabend einen 19-Jährigen mit Schnittverletzungen in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim. Der junge Mann war aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 22-Jährigen in Streit geraten und dabei von diesem verletzt worden. Wie im Film griff der Ältere den Heranwachsenden mit einer zerbrochenen Bierflasche an und fügte ihm dabei Verletzungen an der Hand zu. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell