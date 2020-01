Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Einbrecher kamen übers Fenster

Über ein Fenster zum Sozialraum einer Firma in der Schmalbachstraße in Schwabbach, gelangten Unbekannte zwischen Freitag und Samstag in die Fabrikhalle des Unternehmens. Möglicherweise wurden Werkzeuge entwendet. Dies wird eine genaue Erhebung des Werkzeugbestandes zeigen. Die Höhe des Schadens der durch den Einbruch entstand ist derzeit ebenfalls noch ungewiss. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich der Schmalbachstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Bretzfeld, Telefon 07946 940010 zu melden.

