Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 27.März, 20.00 Uhr, kam es auf dem Busbahnhof am Hansaplatz in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem PKW den Busbahnhof als er von einem schwarzen Geländewagen überholt wurde. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges touchierte bei Beendigung des Überholvorganges das Fahrzeug des 27-jährigen Friesoythers. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland GT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 27.März, im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Florianstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den PKW, Citroen Xsara Picasso, eines 66-jährigen Saterländers und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-2111) in Verbindung zu setzen.

