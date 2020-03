Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Elten - Versuchter PKW-Aufbruch

Zeugen gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Zwischen Sonntag (22.03.2020) und Montag (23.03.2020) wurde an der Straße "Bottenkuhl" versuchte ein unbekannter Täter die hintere Tür eines auf einem Stellplatz geparkten VW Golf aufzuhebeln. Das Fahrzeug hatte der Besitzer am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr in seiner Einfahrt abgestellt und den Schaden am Montag gegen 14:45 Uhr bemerkt. Der Täter entfernte sich ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell