Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in der Bentinckstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.01.2020 versuchte ein unbekannter Täter die Haustür eines Wohnhauses in der Bentinckstraße in Wilhelmshaven aufzuhebeln. Dies gelang nicht, so dass es beim Versuch blieb.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

