POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei stoppt 20-Jährige Fahrzeugführerin

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven kontrollierten am Mittwoch, den 15.01.2020, gegen 23:35 Uhr in der Genossenschaftsstraße einen Pkw.

Am Steuer trafen sie dabei auf eine 20-Jährige Frau aus dem Wangerland, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von THC, so dass die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten, eine Blutprobenentnahme anordneten und der 20-Jährigen die Weiterfahrt untersagten.

