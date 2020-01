Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Horumersiel - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Vermutlich beim Wenden oder Rangieren beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug am 15.01.2020, gegen 15.05 Uhr, in der Straße 'Am Sportplatz' in Höhe der Hausnummer 15 einen Zaun und eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend, ohne sich dann um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

