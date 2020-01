Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg der Polizei - Beschlagnahme von mutmaßlichem Diebesgut aus Wohnungseinbrüchen - Der mutmaßliche Täter sitzt nun wegen 21 Straftaten in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

"Es ist schön, wenn so viele Bausteine zum Erfolg führen" so die Freude von Stephan Heeren, Sachbearbeiter im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Unser Dank gilt vor allem den vielen Zeugen und damit den Bürgerinnen und Bürgern aus dem norddeutschen Raum, die sich nach einem Aufruf in den Medien bei uns gemeldet haben!" Im Spätsommer letzten Jahres gab die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Beschlagnahme von weit über 300 Gegenstände bekannt. Dabei handelte es sich vor allem um diverse Schmuckstücke, darunter Armbanduhren, Arm-, Ohr-, Finger-, Kopf- und Halsschmuck sowie antike Silberbestecke, ein antikes Silberteeservice und weitere Gegenstände von teilweise erheblichen Wert. Die Beschlagnahme der Asservate erfolgte im Rahmen der langwierigen und intensiv geführten Ermittlungen gegen einen nunmehr 36-jährigen Wilhelmshavener, der in Verdacht geriet, für die Begehung von Wohnungseinbruchdiebstählen in der Stadt Wilhelmshaven sowie in den Landkreisen Aurich, Wittmund und Friesland verantwortlich zu sein. Die beschlagnahmten Asservate wurden durch ihn zum Teil bei Ebay zum Verkauf angeboten. Im Zuge der Ausstellung des beschlagnahmten Diebesguts in der Dienststelle der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland konnten zahlreiche Geschädigte, die zuvor polizeilich einen Einbruch in ihr Wohnhaus/ ihre Wohnung zur Anzeige gebracht hatten, Teile ihres entwendeten Eigentums wiedererkennen. Ganz besonders stach den Ermittlern ins Auge, dass der Täter seinen Umkreis zur Ausübung der Taten auch nach Großefehn und Wiesmoor erweiterte. Im Zuge der sehr guten Zusammenarbeit der Polizeidienststellen aus Wiesmoor, Wittmund und Wilhelmshaven konnten u.a. Geschädigte aus Großefehn und Wiesmoor erfreulicherweise ihr entwendetes Eigentum wiedererkennen. So erkannte u.a. ein älteres Ehepaar aus Wiesmoor ihr silbernes, sehr individuelles Teeservice wieder. Trotz dessen, dass bei dem 36-jährigen Wilhelmshavener diverses Diebesgut aufgefunden werden konnte und er mit einer mehrjährigen Haftstrafe daraus zu rechnen hatte, setzte er sein verbrecherisches Verhalten durch die Verübung weiterer Taten in Wilhelmshaven und Wittmund fort, woraufhin erst jetzt eine besondere Wiederholungsgefahr gegen ihn begründet werden konnte, sodass auf polizeilichen Nachdruck die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den 36-Jährigen Haftbefehl beantragte. Der 36-jährige Wilhelmshavener wurde nunmehr am Freitag, dem 10.01.2020, nach seiner Festnahme einem Haftrichter vor dem Landgericht in Oldenburg vorgeführt, der Untersuchungshaft aufgrund der Begehung von Wohnungseinbruchdiebstählen in 18 Fällen und des Betrugs in drei Fällen anordnete. Gegen den 36-jährigen Wilhelmshavener wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche, gleichgelagerte Ermittlungsverfahren geführt. Aufgrund dieser Ermittlungen wurde er im Jahre 2011 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. In diesem Fall hat er mit einer ähnlich hohen Strafe zu rechnen.

