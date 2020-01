Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen und den Fahrzeugführer eines grauen Kleinwagens

Jever (ots)

Am frühen Dienstagabend, 14.01.2020, setzte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Kleinwagens gegen 18:00 Uhr in der Kaakstraße aus einer Parklücke zurück und kollidierte mit einem dort abgestellten Pkw. Anschließend setzte die unbekannte Person die Fahrt in Richtung Kostverloren fort, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen mit auswärtigem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

