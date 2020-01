Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verdächtige Personen in Zetel - angeblich sollten Leitungen durchgemessen werden - Verdächtige nutzten einen Pkw mit OL-Kennzeichen - Polizei möchte sensibilisieren und bittet um Hinweise

Zetel (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis, dass unbekannte Personen am Montagnachmittag, 13.01.2020, gegen 14.00 Uhr angeblich Leitungen durchmessen wollten.

"Die skeptische Bewohnerin des Hauses reagierte genau richtig und gewährt der Person keinen Einlass in ihr Haus!" so das Lob der Polizei. Der Mann entfernte sich daraufhin in einem Daimler, mit einem auswärtigen Kennzeichen (möglicherweise aus Oldenburg - OL).

Die Polizei geht nach bisherigem Sachstand davon aus, dass der Mann am Collsteder Damm unter Vortäuschung falscher Angaben Zutritt zu dem Wohnhaus erreichen wollte.

Die Polizei bittet um entsprechende Sensibilität und bittet zur näheren Aufklärung darum, wer ähnliche Beobachtungen gemacht hat, sich mit der Polizei in Varel oder Zetel in Verbindung zu setzen.

Auch in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, sich immer einen Ausweis zeigen zu lassen und niemandem Zutritt zu gewähren.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

