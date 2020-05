Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen/Lkrs. Konstanz) - Fahrradfahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Volkertshausen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 18.00 Uhr in Volkertshausen gekommen. Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die untergeordnete Friedenstraße in Richtung Hauptstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer den Gehweg der Hauptstraße von Aach kommend in Richtung Singen entgegen der Fahrtrichtung. Beim Überqueren der Friedenstraße wurde er frontal vom Pkw der 31-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Unfall zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde von Rettungsdienst in die Notaufnahme eines umliegenden Krankenhauses gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Aufgrund der Schwere der Unfallfolgen erfolgte die Aufnahme und die Bearbeitung des Verkehrsunfalls durch die Verkehrsunfallexperten aus Mühlhausen-Ehingen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen. Direkt nach dem Unfall haben sich mehrere Personen an der Unfallörtlichkeit aufgehalten deren Wahrnehmungen für die Polizei von Bedeutung sein können (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Andre Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell