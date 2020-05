Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Konstanz (ots)

Zur vorläufigen Festnahme von zwei Graffitisprayern ist es am frühen Samstagmorgen um kurz nach 03.30 Uhr am Bahnhof in Petershausen gekommen. Eine Zivilstreife des Polizeireviers Konstanz erwischte zwei junge Männer in flagranti beim Besprühen von Stromverteilerkästen und Mülleimer. Beim Erkennen der Polizeibeamten ergriffen die Männer im Alter von 23 und 28 Jahren die Flucht. Sie konnten von den Beamten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Entsprechendes belastendes Beweismaterial wurde bei ihnen aufgefunden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft müssen die jungen Männer auch mit zivilrechtlichen Forderungen für die Beseitigung des von ihnen verursachten Sachschadens rechnen (AM).

