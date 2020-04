Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Exhibitionist störte Yogastunde - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr störte ein Unbekannter in unanständiger Weise eine Yogastunde in einem Studio in der Altstadt. Durch eines der Fenster filmte er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seinem Smartphone während er mit seiner anderen Hand in seiner Hose beschäftigt war. Auf die entschlossene Anweisung der Kursleiterin, sein Verhalten zu unterlassen, reagierte er mit Flucht. Der Unbekannte war ca. 180 cm groß, sehr schlank und mit einer langen dunklen Jacke bekleidet. Auffällig waren die braunen, strubbeligen Haare und der 3-Tage-Bart. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung.

