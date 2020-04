Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Roller entwendet und ausgeschlachtet - ein Tatverdächtiger festgenommen - zwei mutmaßliche Mittäter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 0.15 Uhr informierten aufmerksame Zeugen über Notruf die Polizei, nachdem sie auf drei junge Männer aufmerksam geworden waren, die sich auf dem Gelände des Basketballspielfeldes an der Ecke Hohenstauferallee/Am Fischwasser an einem Roller zu schaffen machten. Beim Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Wiesloch flüchteten zwei Tatverdächtige, ein 18-Jähriger aus Heidelberg wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Schraubenschlüssel gefunden. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Eine Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Mittätern verlief erfolglos.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

1. ca. 14-16 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, blonde, ca. 15 cm lange Haare. Er trug eine Daunenjacke, bei der die Ärmel und Schulter rot und der Brust- und Bauchbereich schwarz abgesetzt waren. Er flüchtete mit einem Fahrrad

2. ca. 14-16 Jahre, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, er trug dunkle Kleidung

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der Roller zuvor nicht weit entfernt in der Welfenallee gestohlen worden, der Besitzer hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Unmittelbar am Ort des Diebstahls in der Welfenallee wurden zwei Fahrräder aufgefunden. Da nicht auszuschließen war, dass diese von den Tatverdächtigen genutzt wurden, wurden die Fahrräder ebenfalls sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Leimen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 bei der Polizei zu melden. Außerhalb dessen Öffnungszeiten nimmt das Polizeirevier Wiesloch Hinweise unter Telefon 6222/57090 entgegen.

