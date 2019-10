Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannter schreibt pornografische Briefe an Frauen, Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt in mehreren Fällen gegen einen bislang unbekannten Täter, der seit geraumer Zeit obszöne Briefe mit pornografischen Bildern und anzüglichen Texten an Frauen in Renningen schreibt. In einem ersten Fall im April dieses Jahres erhielt eine 79-Jährige einen solchen Brief. Der unbekannte Täter wünschte sogar ein Treffen mit der Frau. In zwei weiteren Briefen an eine 59-Jährige im September und Oktober wurden ebenfalls pornografische Bilder geschickt. Der Unbekannte wünschte sich auch hier ein Treffen und forderte die Frau zu sexuellen Praktiken auf. Aufgrund der Ermittlungen vermutet die Kriminalpolizei, dass noch weitere Frauen in Renningen ähnliche Briefe bekommen haben könnten und es bislang nicht zur Anzeigenerstattung kam. Betroffene Frauen oder auch Zeugen, die zur Aufklärung des Falles beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-00 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

