Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Schmuck- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Schmuck und Bargeld erbeuteten falsche Polizisten am Mittwoch, 8. April bei einer 89-Jährigen am Caldenhofer Weg. Die Hammerin wurde Mittwochmorgen, gegen 10.45 Uhr, von einem Mann angerufen. Dieser gab sich als Kriminalbeamter aus und verwickelte die Seniorin in ein längeres Gespräch. Er sprach akzentfreies Deutsch. Angeblich sei eine Einbrecherbande festgenommen worden. Einige Täter seien jedoch noch flüchtig. Bei den Festgenommenen habe man einen Zettel mit der Adresse der Seniorin gefunden und gehe nun davon aus, dass man bei ihr einbrechen wolle. Den falschen Beamten gelang es die 89-Jährige davon zu überzeugen, ihren wertvollen Schmuck und ihr Bargeld der "Polizei" zu übergeben. Gegen Mittag wurde die Seniorin aufgefordert ihre Wohnung zu verlassen und einem Polizisten vor dem Haus ihr Geld und den Schmuck zu übergeben. Der Tatverdächtige kam aus Richtung Theodor-Heuss-Platz und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Brückenstraße.

Der Flüchtige ist zirka 1,70 Meter groß, 35 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, dunkle, mittellange Haare, keinen Bart und ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug eine Sonnenbrille, eine dunkle Kurzjacke und eine dunkle Hose. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

