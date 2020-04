Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken auf Pkw aufgefahren

Weilerswist-Lommersum (ots)

Samstagnachmittag (‪14.40 Uhr‬) befuhr ein 37-Jähriger aus Weilerswist die Niederberger Straße nach Lommersum. Offenbar aufgrund seines Alkoholkonsums fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Pkw eines 57-jährigen Weilerswister auf. Bei der folgenden Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der die Atemluft des 37-Jährigen nach Alkohol roch. Er war nicht in der Lage, an Ort und Stelle einen Alkoholtest durchzuführen. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

