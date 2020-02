Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Alkoholeinfluss Pkw gefahren

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen um kurz vor 03:00 Uhr kontrollierten Beamte in der Straße An der Riede in Delmenhorst den Fahrer eines VW Polo. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Delmenhorster erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,53 Promille. Der Delmenhorster musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

