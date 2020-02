Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst - Einbruch in Gartenhaus

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter im Schlutterweg in Delmenhorst ein Gartenhaus aufgebrochen. Zuvor sind sie über einen Gartenzaun gestiegen und so auf das Grundstück gelangt. Aus dem Gartenhaus wurden ein Elektrorasenmäher und ein Hochdruckreiniger entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700EUR geschätzt.

