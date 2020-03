Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Nichts Gesundes erbeutet

In einem Geschäft in Gerstetten war in der Nacht zum Mittwoch ein Dieb.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, schlug der Unbekannte zwei Fenster an dem Haus in Heuchlingen ein. Er kletterte in das Gebäude in der Flügelstraße und suchte nach Geld. Doch davon war nur wenig da. Der Dieb nahm auch Tabakwaren mit, ebenso Alkoholika und Süßgetränke. Mit dieser Beute machte er sich auf die Flucht. Die Polizei Gerstetten (TEL. 07323/920065) ermittelt jetzt und sucht den Unbekannten. Die Polizei rät, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Gerstetten ist diese unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichbar. Erste Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

