POL-HAM: Einbrecher überrascht

Hamm- Heessen (ots)

Einbrecher überraschte am Donnerstag, 9. April 2020 ein 31-jähriger Hausbewohner in der Straße Am Oberhof. Gegen 1.30 Uhr nahm er verdächtige Geräusche wahr. Er eilte daraufhin zur Haustür und schlug damit die Einbrecher in die Flucht. An der Eingangstür des Reihenhauses konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

