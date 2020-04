Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksamer Zeuge verfolgt Dieb

Hamm-Pelkum (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Langfinger am 7. April sein soeben erbeutetes Diebesgut bei der Flucht wegwarf.

Gegen 7.20 Uhr beobachtete der Zeuge aus dem Fenster seines Wohnhauses an der Günterstraße eine verdächtige Person. Sie machte sich an dem BMW seines Nachbarn zu Schaffen und nahm aus dem Innenraum eine Damenhandtasche mit.

Der Zeuge rannte daraufhin aus dem Haus, verfolgte den mittlerweile flüchtenden Täter und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Dieser Bitte kam der Dieb zwar nicht nach, aber dafür warf er die Handtasche samt Inhalt in einen Vorgarten, so dass der Zeuge seinem Nachbarn sein Eigentum wieder aushändigen konnte. Weiterhin ließ der Flüchtende noch ein Gaslötgeräte-Set der Firma Würth zurück und rannte in Richtung Rangierbahnhof. Ob das Gerät aus einem weiteren Diebstahl stammt, ist ebenfalls Gegenstand der Emittlungen.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur und westeuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem olivgrünen Parka und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

