Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen - Möhringen, B 311) 28-jährige Fahrerin eines BMW Minis bei einem alleinbeteiligten und heftigen Unfall kurz hinter Immendingen auf der B 311 leicht verletzt

Immendingen - Möhringen, Bundesstraße 311 (ots)

Bei einem alleinbeteiligten und heftigen Unfall, der sich am Samstagvormittag, etwa gegen 08.45 Uhr, zwischen Immendingen und der "Europakurve" auf der Bundesstraße 311 ereignet hat, ist eine 28-jährige Fahrerin eines BMW Minis leicht verletzt worden. Die junge Frau fuhr an diesem Vormittag von Immendingen in Richtung Tuttlingen, als sie infolge einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit am Ausgang einer Rechtskurve kurz nach Immendingen die Kontrolle über den Wagen verlor. Der BMW geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Beim heftigen Gegenlenken übersteuerte der Wagen, geriet ins Schleudern und prallte mehrfach gegen vorhandene Randsteine am Fahrbahnrand der Gegenspur. Im weiteren Verlauf kam der Mini nach links von der Straße ab und stieß gegen eine vorhandene Böschung. Von dort zurück auf die Fahrbahn abgewiesen blieb das schon ältere Auto entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung mit rund 5000 Euro total beschädigt stehen. Die junge Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise war zum Unfallzeitpunkt kein anderes Fahrzeug entgegen gekommen. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle brachten eintreffende Rettungskräfte die 28-Jährige zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich zwischenzeitlich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Minis.

