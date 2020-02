Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer prallt gegen das Heck eines haltenden Autos und zieht sich leichte Verletzungen zu

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der am späten Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Ludwigstaler Straße passiert ist. Der 42-jährige Radler fuhr hinter einem Auto auf der Ludwigstaler Straße stadteinwärts, als der Wagen vor ihm etwa im Bereich zweier Discountmärkte kurz hinter dem Kreisverkehr Rußbergstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radler reagierte zu spät und prallte gegen das Heck des haltenden Autos. Bei einem folgenden Sturz zog sich der 42-jährige Mountain-Biker leichte Verletzungen an der Schulter zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik.

