POL-KN: (Konstanz) Unbekannte "versenken" zwei Sitzbänke im Bereich des Yachthafens an der Seestraße - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch, 19.02., und Samstag, 22.02., haben Unbekannte, möglicherweise in der Nacht auf Samstag, zwei Sitzbänke an der Seestraße aus der Verankerung gerissen und diese im Bereich des Yachthafens in den Bodensee geworfen. Ein Passant entdeckte die Bänke im Wasser und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten die beiden Sitzbänke zwar bergen und zurück an den Standplatz bringen, allerdings sind diese und die Verankerung mit rund 1000 Euro erheblich beschädigt. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

