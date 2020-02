Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Absichtlich Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, 20.00 Uhr, bis zum späten Samstagvormittag, 11.30 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack eines silberfarbenen Skodas zerkratzt, welcher in der Friedenstraße vor Gebäude Nummer 7 abgestellt war. Durch die unsinnige Tat entstand an dem Wagen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) in Verbindung zu setzen.

