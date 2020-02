Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) 6000 Euro Schaden nach Unfall im "Biedermann-Kreisverkehr"

Donaueschingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 08.30 Uhr, im "Biedermann-Kreisverkehr" an der Friedrich-Ebert-Straße, der Bahnhofstraße und der Güterstraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Fahrer eines Kias fuhr von der Güterstraße her in den Kreisverkehr ein und übersah dabei ein anderes Auto, welches sich bereits im "Kreisel" befand. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Wagen wurden keine Personen verletzt.

