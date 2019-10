Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldautomat gesprengt

Heinsberg-Karken (ots)

Am Montag, 14. Oktober, wurden Anwohner der Roermonder Straße gegen 3.50 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass sich mehrere dunkel gekleidete Personen in einer Bankfiliale zu schaffen machten. Anschließend luden sie offensichtlich Säcke in einen vor der Bank wartenden dunklen Pkw Audi ein und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung niederländische Grenze davonfuhren. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter einen Geldautomaten im Vorraum der Bank gesprengt. Was genau erbeutet wurde ist noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen und die Fahndung nach den Täter ist auch auf die Niederlande ausgedehnt worden. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Tätern bzw. dem von ihnen genutzten Pkw Audi machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

