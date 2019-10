Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 13.10.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg, Einbruchdiebstahl

Am 13.10.2019 (So.), gegen 02:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Warenhaus auf der Boschstraße ein. Im Kassenbereich wurde dann ein Schrank aufgebrochen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was entwendet wurde.

