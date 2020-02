Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg) Gegen Mauer gefahren - Autofahrerin leicht verletzt

Blumberg (ots)

Im Zuge eines Wendemanövers über einen Garagenvorplatz eines Hotels an der Uhlandstraße ist eine 28 Jahre junge Frau mit einem Skoda Octavia am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05 Uhr, versehentlich gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Beim Wenden über den Garagenvorplatz übersah die Frau, dass der Vorplatz unterschiedlich hoch und mit einer Mauer abgesetzt ist. So kam es zu einem folgenden Aufprall des Skodas gegen die Mauer, wobei an dem Wagen die Airbags auslösten und sich die 28-Jährige eine Verletzung an einem Handgelenk zuzog. Der mit rund 2000 Euro beschädigte Skoda musste schließlich abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell