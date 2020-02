Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) 74-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag zwischen einem ausparkenden Auto und einer Fußgängerin in der Höristraße, etwa auf Höhe eines Kleidergeschäftes Ecke Hegaustraße ereignet hat und bei welchem sich die 74-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen hat, sucht die Polizei dringend Unfallzeugen.

Nach Angaben der Frau ging sie gerade am Fahrzeugheck eines Seat Ibizas vorbei, als dieser plötzlich rückwärts ausparkte und die Frau umstieß. Bei einem folgenden Sturz zog sich die Frau Verletzungen an der Schulter und an einem Bein zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften stationär im Krankenhaus Singen aufgenommen werden. Die 49-jährige Fahrerin des Seats gab bei der Unfallaufnahme gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass sie beim rückwärts Ausparken weder die Fußgängerin gesehen, noch einen Anstoß bemerkt habe. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei Radolfzell nun Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell (07732 95066-0) in Verbindung zu setzen.

