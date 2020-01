PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand eines Einfamilienhauses

Bad Schwalbach (ots)

Am Abend des 17.01.2020 erhielt die Leitstelle Rheingau-Taunus gegen 22.40 Uhr die Meldung über einen Wohnungsbrand in Heidenrod-Egenroth. Das Feuer konnte durch entsandte Kräfte der umliegenden Ortsfeuerwehren zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert wurde. Dennoch ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar, so dass die Bewohner, welche sich bei Ausbruch des Brandes nicht im Haus aufhielten, anderweitig unterkommen mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

