Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-Jähriger streitet mit Busfahrer

Plettenberg (ots)

Ein 16-Jähriger hat sich am Donnerstag mit einem Linienbusfahrer angelegt. Er wollte kurz nach 13 Uhr am Hallenbad in den recht vollen Bus einsteigen. An der hinteren Tür kam er schon gar nicht mehr in den Bus. Während er nach vorn lief, fuhr der Bus an. Er rannte hinterher und klopfte mit seinem Regenschirm an die Scheiben. Der Fahrer stoppte, wollte den jungen Mann wegen seiner Scheibenklopferei aber nicht mitnehmen. Der 43-jährige Fahrer packte den widerspenstigen Busgast, um ihn aus seinem Wagen zu schieben. Dem widersetzte sich der 16-Jährige. Weil bei dieser Auseinandersetzung die Jacke den Jungen zerriss, erstattete er Anzeige. Die Polizei ermittelte über die MVG-Leitstelle den Namen des Fahrers, der am Nachmittag ebenfalls auf der Wache erschien. Er räumte den Streit ein und sicherte zu, den Schaden zu ersetzen.

