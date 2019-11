Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Platzverweis aus dem Rathaus/Postzusteller das Handy gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei holte am Donnerstagnachmittag einen 40-jährigen Mann aus dem Rathaus-Foyer. Dort hatte sich der Mann bereits in den vergangenen Tagen immer wieder niedergelassen. Mehrmals folgte er der Aufforderung, den Eingangsbereich zu verlassen, nur widerwillig. Am Donnerstag ließ er sich überhaupt nicht bewegen, so dass die Stadt die Polizei hinzu rief. Auch deren Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, ignorierte er. So nahmen die Polizeibeamten den alkoholisierten Mann zur Durchsetzung des Platzverweises mit und steckten ihn zur Ausnüchterung vorübergehend ins Gewahrsam. Sie schrieben eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Einem 19-jährigen Postzusteller wurde am Donnerstag in der Brunestraße das dienstliche Mobiltelefon gestohlen. Er hatte es zwischen 11.10 und 11.30 Uhr an seinem Dienstfahrrad gelassen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Tel. 9099-0.

