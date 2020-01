PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

Am Neujahrsmorgen, Mittwoch, den 01.01.2020, gegen 03.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 42, Höhe Oestrich, in Fahrtrichtung Wiesbaden. Hierbei kam ein PKW nach rechts von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Des Weiteren wurde durch das Fahrzeug ein Baum touchiert. Nach dem Unfall setzte die Fahrzeugführerin/ der Fahrzeugführer ihre/ seine Fahrt in Fahrtrichtung Wiesbaden fort, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum PKW und dessen Fahrerin/ Fahrer machen können, sich bei der

Polizeistation Rüdesheim Auf der Lach 7 65385 Rüdesheim Tel. 06722-91120

zu melden.

