PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Bad Homburger Kriminalpolizei vom 31.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Festnahme von 36-jährigem Tatverdächtigen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung, Oberursel, 31.10.2019, gg. 17.00 Uhr

(pa)Der am Mittwochnachmittag veröffentlichte Fahndungsaufruf nach einem 36-jährigen Mann aus Oberursel wird zurückgenommen.

Der Tatverdächtige erschien am heutigen Donnerstag gegen 17.00 Uhr bei der Polizei in Oberursel und stellte sich. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Er wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Der 36-jährige afghanische Staatsangehörige ist verdächtig, am Mittwochvormittag in einer Asylunterkunft in Oberursel seine Ehefrau sowie deren Mutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

