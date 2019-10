PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 31.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Haustür widersteht Einbruchsversuch, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, 28.10.2019, 16.00 Uhr bis 30.10.2019, 15.15 Uhr

(pa)Im Verlauf der letzten Tage versuchten Unbekannte, in ein Wohnhaus in Königstein einzubrechen. Zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochnachmittag, 15.15 Uhr wurde ein in zweiter Reihe der Wiesbadener Straße gelegenes Einfamilienhaus zum Ziel der Täter. Mittels eines Hebelwerkzeuges versuchten diese, die Haustür gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand lediglich ein Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Einbrecher beschädigen Fenster und Tür, Bad Homburg v. d. Höhe, Neugasshohl, 28.10.2019, 07.00 Uhr bis 29.10.2019, 07.00 Uhr

(pa)Am Mittwoch wurde bei der Polizei in Bad Homburg ein Einbruchsversuch angezeigt, der sich bereits am Montag oder Dienstag ereignete. Die Bewohner eines in der Straße "Neugasshohl" gelegenen Reihenhauses hatten an einem Fenster sowie der Hauseingangstür Einbruchsspuren festgestellt. Offenbar hatten Einbrecher in der Zeit zwischen Montagmorgen, 07.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr erfolglos versucht, gewaltsam ins Innere des Hauses zu gelangen. Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Autofahrer sorgt für TV-Ausfall, Oberursel, Neubronnerstraße, 30.10.2019, gg. 14.20 Uhr

(pa)In Oberursel führte ein Verkehrsunfall am Mittwoch zum Ausfall des Kabelfernsehens mehrerer hundert Haushalte. Eine 37-jährige Frau aus Frankfurt befuhr mit ihrem Alfa Romeo gegen 14.20 Uhr die Neubronnerstraße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Bei einem Wendemanöver fuhr die Frau rückwärts. Dabei übersah sie am Straßenrand einen Verteilerkasten für Kabel-TV und fuhr mit dem Fahrzeugheck dagegen. Neben dem Ausfall des TV-Empfangs hatte die Kollision einen Sachschaden von einigen Hundert Euro zur Folge.

