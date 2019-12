PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Raub auf Kiosk in Eltville-Erbach

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstag, den 24.12.2019 um 08.00 Uhr wurde der Kiosk in Eltville-Erbach, Andreasgasse überfallen. Ein Mann betrat maskiert den Laden. Hier bedrohte er die Mitarbeiterin mit einer Pistole und besprühte sie mit Pfefferspray. Anschließend entnahm er Bargeld aus einer Kasse und flüchtete zu Fuß. Die Mitarbeiterin musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Mann ist 180 - 190 cm groß und kräftig. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen dunklen eventuell grünen Pullover, eine dunkelblaue Weste und Turnschuh mit grünen Streifen. Maskiert war er mit einer Sturmhaube.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Eltville unter der Nummer 06123-90900 entgegen.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

