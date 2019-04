Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Bereits am Donnerstag, 11.04.2019, hatte eine Autofahrerin aus Altenberge ihren blauen Peugeot gegen 19.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße/Königstraße abgestellt. Als sie gegen 22.35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der hinteren linken Stoßstange fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455 in Verbindung zu setzen.

