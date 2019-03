Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksame Anwohner beobachten versuchten Einbruch

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am Montag, gegen 03.05 Uhr, werden Anwohner der Seulenstraße durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Beim Herausschauen fallen ihnen zwei dunkel gekleidete Personen auf, die vor einem dortigen Geldinstitut stehen. Einer der Täter schlug dann mit einer Brechstande mehrmals auf eine Scheibe ein, diese splitterte. Die Täter flüchteten dann, ohne in die Räumlichkeiten gelangt zu sein. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten.

