PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisste 14 jährige Jugendliche angetroffen

Bad Schwalbach (ots)

Am späten Abend des 28.12.2019 konnte die 14 jährige vermisste Jennifer Lerch in Wiesbaden aufgegriffen werden. Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte die Jugendliche festgestellt und festgehalten werden. Die Polizeistation Bad Schwalbach bedankt sich für die zahlreichen und am Ende auch zielführenden Hinweise aus der Bevölkerung.

