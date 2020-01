Polizeiinspektion Stade

POL-STD: ++ Ermittlungserfolg: Uelzener Ermittler überführen Serien-Einbrecher ++ norddeutschlandweite Einbruch-Serie in Kirchenbüros und kirchliche Einrichtungen ++ 57-Jähriger sitzt in U-Haft ++

Stade/Lüneburg (ots)

Uelzen/Lüneburg/Rotenburg/Heidekreis/Stade/Harburg/Gifhorn/Oldenburg/Hamburg/Schleswig-Holstein - Norddeutschland

Einen überregionalen und norddeutschlandweit agierenden Serien-Einbrecher in Kirchenbüros und kirchliche Einrichtungen konnten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen jetzt in Zusammenarbeit mit Ermittlern verschiedenster norddeutschen Polizeidienststellen überführen und in dieser Woche mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung am 13.01.20 im Wohnumfeld des 57 Jahre alten dringend Tatverdächtigen in Hamburg vollstreckten die Beamten den durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg erwirkten U-Haftbefehl und führten den Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vor. Dieser bestätigte die Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt für die umfangreichen Ermittlungen der letzten Monate der hiesigen Polizei Uelzen waren Einbrüche in zwei Kirchenbüros in Eimke und Hittbergen (LK Uelzen) im Januar 2019. Im Verlauf des Jahres gelangten die Uelzener Kriminalisten unter Auswertung verschiedenster Tatorte in Norddeutschland auf die Spur des Serien-Einbrechers. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 57 Jahre alte Mann aus Hamburg im Verlauf des Jahres 2019 in mehr als 40 Kirchenbüros, Pfarrämter und sonstige kirchliche Räumlichkeiten (u.a. ev. Kindergärten und Wohnhäuser von Pastoren) eingebrochen ist, um dort Bargeld, Schmuck und Briefmarken zu erbeuteten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro.

Betroffen waren u.a. kirchliche Einrichtungen in Eimke (zweifach), Hittbergen, Ebstorf (LK Uelzen), Betzendorf, Reinstorf, Deutsch Evern (LK Lüneburg), Horstedt, Wilstedt, Kirchtimke, Sittensen, Selsingen, Rotenburg, Lauenbrück (LK Rotenburg), Bad Falligbostel, Bispingen (LK Heidekreis), Freiburg/Elbe, Stade, Steinkirchen, Fredenbeck (LK Stade), Ashausen, Maschen, Marschacht, Seevetal, Egestorf (LK Harburg), Bröckel (LK Celle), Meinersen (LK Gifhorn), Dörverden, Kirchlinteln (LK Verden), Neuhaus, Wurster Nordseeküste, Loxstedt (LK Cuxhaven), Grasberg (LK Osterholz), Hassel, Marklohe (LK Nienburg), Harpstedt, Wildeshausen (LK Oldenburg), Scharbeutz, Bosau, Lübeck, Schulendorf (Schleswig-Holstein) und Hamburg.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Beamten belastendes Material sicher. Parallel wurden an verschiedenen Tatorten Spuren und DNA des 57-Jährigen gesichert.

Die weiteren Ermittlungen auch zu möglichen Taten der Vergangenheit dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg Pressestelle Kai Richter Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell