Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Himmelpforten sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 16.01. kam es in der Mittagszeit gegen 12:15 h auf der Bundesstraße 73 in Düdenbüttel zu einem Verkehrsunfall für den die Polizei in Himmelpforten jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen Fahrzeuges hat zu der Zeit einen LKW trotz Gegenverkehr in Richtung Stade fahrend überholt.

Ein entgegenkommender 51-jähriger Fahrer eines VW-Crafter aus Hamburg musste dann auf den Grünstreifen ausweichen und abbremsen um nicht mit dem auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Überholer zusammenzustoßen.

Ein hinter dem Crafter in Richtung Düdenbüttel fahrender 52-jähriger Volvofahrer aus Armstorf konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Crafter auf.

Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter um die Unfallfolgen und setzte seine Fahrt in Richtung Stade fort. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können oder die sonstige sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-616670 bei der Polizei in Himmelpforten zu melden.

Polizeiinspektion Stade

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell