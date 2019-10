Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gemeinsame Großübung zwischen Polizei und Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots)

***Achtung Übung*** Am heutigen Tag findet ab 10:00 Uhr an einer Frankenthaler Schule eine gemeinsame Großübung der Polizeiinspektion Frankenthal und der Feuerwehr Frankenthal statt, bei der mit einer erhöhten Anzahl an Einsatzfahrzeugen zu rechnen ist. Damit der Übungserfolg nicht gefährdet wird, können wir die genaue Übungsörtlichkeit leider nicht mitteilen.

Aufgrund der Übung kann es in der Zeit von 9 Uhr bis ca. 14 Uhr zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Wir bemühen uns die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und entschuldigen uns im Voraus für die Unannehmlichkeiten!

