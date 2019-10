Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und dem Fahrzeug eines Paketdienstes. An der Einmündung Ostring / Klappengasse missachtete der Fahrer des Paketdienstfahrzeugs die Vorfahrt des Pkw-Fahrers und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten letztlich abgeschleppt werden. Zum Glück ist aber niemand verletzt worden.

