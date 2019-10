Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Feuer im Tagungszentrum Technik Museum (11/1810)

Speyer (ots)

18.10.2019, 04:19 Uhr

Am Freitagmorgen kam es im Tagungszentrum am Technik Museum Speyer zu einem Brand, welcher zur Auslösung eines Brandmeldealarms führte. Die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten konnten die kleinere Brandstelle durch den sofortigen Einsatz eines Feuerlöschers ablöschen und so einen Gebäudeschaden verhindern. Wie hoch der durch das Kleinfeuer an Mobiliar und Teppichboden eingetreten Schaden ist, ist derzeit unbekannt. Auch die Umstände, wie es zu dem Brand kommen konnte sind augenblicklich unklar und Gegensand der polizeilichen Ermittlungen. Neben der Polizei waren auch das DRK und die Feuerwehr Speyer vor Ort. Sollten es Zeugen geben, welche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei über die Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

