Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Lingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in die Johannes Grundschule an der Schützenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Lehrerzimmer und brachen dort mehrere Schränke auf. Sie erlangten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Neben der Schule drangen die Täter ebenfalls in den nahegelegenen Kindergarten in der Loosstraße ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgebrochen. Weitere Schäden richteten die Täter im Kindergarten nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

