POL-UL: (GP) Deggingen - Einer fuhr weiter

Zwei Autos streiften sich am Montag auf der B466.

Ulm (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 13.30 auf der B466 von Reichenbach in Richtung Hausen. In einer Rechtskurve überholte der Unbekannte wohl zwei Autos und einen Lkw. Ein 32-Jähriger kam mit seinem Ford entgegen. Der Fahrer des Ford machte eine Vollbremsung und wich auf den Grünstreifen aus. Einen Frontalzusammenstoß konnte er dadurch vermeiden. Dennoch streiften sich die Fahrzeuge an den Außenspiegeln und es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Den sucht nun die Polizei. Bei dem Auto des Flüchtigen soll es sich um ein blaues Auto, mutmaßlich einen Skoda gehandelt haben. Zeugen die den Überholvorgang und Unfal beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

