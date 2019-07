Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fund einer Indooranlage

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Nachdem sich eine Betreuerin Sorgen um eine 31-jährige Frau aus Kaiserslautern machte, um welche Sie sich kümmert, wurde durch Polizeibeamte am Freitag, den 19.07.2019, gegen 11:55 Uhr der Aufenthaltsort der Frau in der Ländelstraße, Kaiserslautern aufgesucht. Dort konnten die Beamten bereits beim Betreten der Wohnung Cannabisgeruch wahrnehmen. In der Wohnung wurde durch die Beamten eine Indooranlage mit mehreren Cannabispflanzen aufgefunden. Weiterhin wurden mehrere getrocknete Marihuana Blätter und eine geringe Anzahl an LSD-Trips aufgefunden. Die Frau, welche in der Wohnung angetroffen werden konnte, musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell